Sulzer Aktie 3838891 / CH0038388911
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13.08.2026 09:29:00
Sulzer Aktie News: Sulzer tendiert am Vormittag auf rotem Terrain
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Sulzer. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,1 Prozent auf 153,50 CHF.
Die Sulzer-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr um 0,1 Prozent auf 153,50 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'421 Punkten realisiert. In der Spitze büsste die Sulzer-Aktie bis auf 153,50 CHF ein. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 153,50 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 351 Sulzer-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 180,60 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.02.2026). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Sulzer-Aktie somit 15,01 Prozent niedriger. Am 16.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 121,60 CHF ab. Derzeit notiert die Sulzer-Aktie damit 26,23 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Zuletzt erhielten Sulzer-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 4,75 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,15 CHF aus.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,71 CHF je Sulzer-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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