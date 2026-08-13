Sulzer Aktie 3838891 / CH0038388911
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13.08.2026 16:29:00
Sulzer Aktie News: Sulzer am Donnerstagnachmittag fester
Die Aktie von Sulzer gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 155,50 CHF zu.
Die Aktionäre schickten das Papier von Sulzer nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 1,2 Prozent auf 155,50 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'472 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Zwischenzeitlich stieg die Sulzer-Aktie sogar auf 156,40 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 153,50 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 12'693 Sulzer-Aktien.
Am 20.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 180,60 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Sulzer-Aktie derzeit noch 16,14 Prozent Luft nach oben. Am 16.10.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 121,60 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 21,80 Prozent könnte die Sulzer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 4,75 CHF an Sulzer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,15 CHF.
Den erwarteten Gewinn je Sulzer-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 9,71 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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