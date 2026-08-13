Sulzer Aktie 3838891 / CH0038388911
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13.08.2026 12:29:00
Sulzer Aktie News: Sulzer am Donnerstagmittag gefragt
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Sulzer. Zuletzt sprang die Sulzer-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,7 Prozent auf 156,30 CHF zu.
Die Sulzer-Aktie konnte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,7 Prozent auf 156,30 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'446 Punkten notiert. Die Sulzer-Aktie zog in der Spitze bis auf 156,30 CHF an. Zur Startglocke stand der Titel bei 153,50 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 6'271 Sulzer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 20.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 180,60 CHF an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,55 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 121,60 CHF ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,20 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Sulzer-Aktie.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 4,75 CHF an Sulzer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,15 CHF.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 9,71 CHF je Sulzer-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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