Sulzer Aktie News: Sulzer am Mittag mit Abschlägen

Die Sulzer-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 2,6 Prozent bei 165,80 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 18'347 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Sulzer-Aktie bis auf 165,30 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 167,80 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 6'460 Sulzer-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.02.2026 bei 180,60 CHF. Gewinne von 8,93 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 16.10.2025 Kursverluste bis auf 121,60 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 26,66 Prozent würde die Sulzer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,18 CHF. Im Vorjahr erhielten Sulzer-Aktionäre 4,75 CHF je Wertpapier.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 10,00 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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