Sulzer Aktie News: Anleger greifen bei Sulzer am Nachmittag zu

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,3 Prozent auf 184,70 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 21'274 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Sulzer-Aktie bei 186,30 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 184,20 CHF. Bisher wurden heute 6'837 Sulzer-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 188,00 CHF erreichte der Titel am 05.11.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,79 Prozent könnte die Sulzer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.11.2025 (128,80 CHF). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Sulzer-Aktie derzeit noch 30,27 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 4,75 CHF an Sulzer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,60 CHF.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Sulzer-Gewinn in Höhe von 9,98 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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