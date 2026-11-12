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12.11.2026 12:29:00
Sulzer Aktie News: Sulzer am Mittag fester
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Sulzer. Die Aktionäre schickten das Papier von Sulzer nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 185,90 CHF.
Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von Sulzer zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,9 Prozent auf 185,90 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 21'352 Punkten liegt. Bei 186,30 CHF erreichte die Sulzer-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 184,20 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 5'381 Sulzer-Aktien umgesetzt.
Am 05.11.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 188,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 1,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.11.2025 bei 128,80 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,72 Prozent.
Nach 4,75 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,60 CHF je Sulzer-Aktie.
Den erwarteten Gewinn je Sulzer-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 9,98 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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Sulzer am 12.11.2026
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