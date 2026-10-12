Sulzer Aktie News: Sulzer am Montagvormittag mit Kursplus

Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,4 Prozent auf 158,90 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'634 Punkten steht. Der Kurs der Sulzer-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 159,00 CHF zu. Bei 159,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 251 Sulzer-Aktien den Besitzer.

Am 20.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 180,60 CHF an. Der aktuelle Kurs der Sulzer-Aktie ist somit 13,66 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.10.2025 (121,60 CHF). Mit Abgaben von 23,47 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 4,75 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,15 CHF je Sulzer-Aktie.

Den erwarteten Gewinn je Sulzer-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 9,84 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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