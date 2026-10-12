Sulzer Aktie News: Sulzer reagiert am Montagnachmittag positiv

Das Papier von Sulzer legte um 16:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,4 Prozent auf 158,90 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'668 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die Sulzer-Aktie bei 159,70 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 159,00 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Sulzer-Aktien beläuft sich auf 3'486 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (180,60 CHF) erklomm das Papier am 20.02.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Sulzer-Aktie derzeit noch 13,66 Prozent Luft nach oben. Am 16.10.2025 gab der Anteilsschein bis auf 121,60 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Sulzer-Aktie mit einem Verlust von 23,47 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2025 4,75 CHF an Sulzer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,15 CHF aus.

Experten gehen davon aus, dass Sulzer im Jahr 2026 9,84 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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