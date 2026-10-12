Sulzer Aktie 3838891 / CH0038388911
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
12.10.2026 16:29:00
Sulzer Aktie News: Sulzer reagiert am Montagnachmittag positiv
Die Aktie von Sulzer zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Sulzer konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,4 Prozent auf 158,90 CHF.
Das Papier von Sulzer legte um 16:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,4 Prozent auf 158,90 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'668 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die Sulzer-Aktie bei 159,70 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 159,00 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Sulzer-Aktien beläuft sich auf 3'486 Stück.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (180,60 CHF) erklomm das Papier am 20.02.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Sulzer-Aktie derzeit noch 13,66 Prozent Luft nach oben. Am 16.10.2025 gab der Anteilsschein bis auf 121,60 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Sulzer-Aktie mit einem Verlust von 23,47 Prozent wieder erreichen.
Nachdem im Jahr 2025 4,75 CHF an Sulzer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,15 CHF aus.
Experten gehen davon aus, dass Sulzer im Jahr 2026 9,84 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Sulzer-Aktie
Sulzer-Aktie gefragt: Auftrag für Polyolefin-Elastomeren-Produktionsanlage
Sulzer-Aktie nahezu unverändert: CEO sieht mittelfristigen Rückenwind durch Nahost-Lage
Accelleron-Aktie steigt: Neuer Service-Chef kommt von Sulzer
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu Sulzer AG (N)
|
16:29
|Sulzer Aktie News: Sulzer reagiert am Montagnachmittag positiv (finanzen.ch)
|
12:29
|Sulzer Aktie News: Sulzer am Montagmittag stabil (finanzen.ch)
|
09:29
|Sulzer Aktie News: Sulzer am Montagvormittag mit Kursplus (finanzen.ch)
|
07.10.26
|SPI-Titel Sulzer-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sulzer von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
30.09.26
|SPI-Wert Sulzer-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sulzer von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
23.09.26
|SPI-Papier Sulzer-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sulzer-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.ch)
Analysen zu Sulzer AG (N)
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerVor Start in die Berichtssaison: SMI mit Gewinnen -- DAX mit freundlichem Wochenstart -- US-Börsen uneins -- Börsen in Asien schliessen mit unterschiedlichen Vorzeichen
Am heimischen Aktienmarkt sind zum Wochenstart Gewinne zu sehen. Auch der deutsche Aktienmarkt zeigt sich freundlich. Die US-Börsen präsentieren sich am Montag uneinheitlich. An den Börsen in Asien wagten sich Anleger nicht zu weit aus der Deckung.