Sulzer Aktie 3838891 / CH0038388911
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12.10.2026 12:29:00
Sulzer Aktie News: Sulzer am Montagmittag stabil
Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Montagmittag die Aktie von Sulzer. Kaum Ausschläge verzeichnete die Sulzer-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte zuletzt bei 158,40 CHF.
Die Sulzer-Aktie zeigte sich um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 158,40 CHF an der Tafel. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der bislang bei 19'579 Punkten steht. Die Sulzer-Aktie zog in der Spitze bis auf 159,20 CHF an. Das Tagestief markierte die Sulzer-Aktie bei 157,60 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 159,00 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'320 Sulzer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei einem Wert von 180,60 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.02.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,02 Prozent. Bei einem Wert von 121,60 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (16.10.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,23 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Zuletzt erhielten Sulzer-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 4,75 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,15 CHF aus.
Den erwarteten Gewinn je Sulzer-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 9,84 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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