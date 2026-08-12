Sulzer Aktie 3838891 / CH0038388911
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12.08.2026 09:29:00
Sulzer Aktie News: Sulzer am Mittwochvormittag mit grünen Vorzeichen
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Sulzer. Im SIX SX-Handel gewannen die Sulzer-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.
Die Sulzer-Aktie konnte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 152,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'466 Punkten notiert. Die Sulzer-Aktie zog in der Spitze bis auf 152,00 CHF an. Bei 151,10 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via SIX SX 1'961 Sulzer-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 20.02.2026 markierte das Papier bei 180,60 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 18,82 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 121,60 CHF ab. Mit einem Abschlag von mindestens 20,00 Prozent könnte die Sulzer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 4,75 CHF an Sulzer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,15 CHF.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 9,71 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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