Sulzer Aktie News: Sulzer am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Um 16:28 Uhr stieg die Sulzer-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 2,0 Prozent auf 154,00 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'386 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Zwischenzeitlich stieg die Sulzer-Aktie sogar auf 155,00 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 151,10 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 10'488 Sulzer-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.02.2026 bei 180,60 CHF. Gewinne von 17,27 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 16.10.2025 gab der Anteilsschein bis auf 121,60 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 21,04 Prozent könnte die Sulzer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Sulzer-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 4,75 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,15 CHF aus.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 9,71 CHF je Sulzer-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Sulzer-Aktie

Accelleron-Aktie steigt: Neuer Service-Chef kommt von Sulzer

Sulzer-Aktie auf grünem Terrain: Auftragsbestand sinkt - Marge dennoch verbessert

Sulzer erhält Auftrag von Vitol - Aktie im Minus