Sulzer Aktie News: Sulzer zeigt sich am Mittwochmittag gestärkt

Um 12:28 Uhr wies die Sulzer-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 153,20 CHF nach oben. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'408 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die Sulzer-Aktie bei 154,50 CHF. Bei 151,10 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via SIX SX 5'837 Sulzer-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.02.2026 bei 180,60 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Sulzer-Aktie somit 15,17 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 121,60 CHF am 16.10.2025. Mit Abgaben von 20,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 4,75 CHF an Sulzer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,15 CHF.

Von Analysten wird erwartet, dass Sulzer im Jahr 2026 9,71 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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