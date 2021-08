Sulzer-Aktie aktuell: Sulzer tendiert fester

Die Sulzer-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0.7 Prozent im Plus bei 136.90 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 15'889 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der Sulzer-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 137.00 CHF zu. Bei 136.00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 11'418 Sulzer-Aktien den Besitzer.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 6.59 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Die Sulzer AG ist eine weltweit tätige Industriegruppe. Kernkompetenzen sind Oberflächentechnologien und -services, Services und Reparaturen für thermische Turbomaschinen, Pumpen und zugehörige Services wie auch Komponenten und Services für Trennkolonnen und statisches Mischen. Des Weiteren bietet das Unternehmen Brennstoffzellensysteme für Einfamilienhäuser an.

