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11.11.2026 09:29:00
Sulzer Aktie News: Sulzer am Vormittag mit Kursplus
Die Aktie von Sulzer gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Sulzer konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 2,0 Prozent auf 185,30 CHF.
Im SIX SX-Handel gewannen die Sulzer-Papiere um 09:28 Uhr 2,0 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 21'166 Punkten steht. Die Sulzer-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 186,00 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 183,20 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3'077 Sulzer-Aktien.
Bei einem Wert von 188,00 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.11.2026). Derzeit notiert die Sulzer-Aktie damit 1,44 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 18.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 128,80 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Sulzer-Aktie damit 43,87 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,60 CHF, nach 4,75 CHF im Jahr 2025.
Experten gehen davon aus, dass Sulzer im Jahr 2026 9,98 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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Analysen zu Sulzer AG (N)
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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Sulzer am 11.11.2026
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