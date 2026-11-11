Sulzer Aktie News: Sulzer am Vormittag mit Kursplus

Im SIX SX-Handel gewannen die Sulzer-Papiere um 09:28 Uhr 2,0 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 21'166 Punkten steht. Die Sulzer-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 186,00 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 183,20 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3'077 Sulzer-Aktien.

Bei einem Wert von 188,00 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.11.2026). Derzeit notiert die Sulzer-Aktie damit 1,44 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 18.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 128,80 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Sulzer-Aktie damit 43,87 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,60 CHF, nach 4,75 CHF im Jahr 2025.

Experten gehen davon aus, dass Sulzer im Jahr 2026 9,98 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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