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11.11.2026 12:29:00
Sulzer Aktie News: Anleger schicken Sulzer am Mittag ins Plus
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Sulzer. Zuletzt konnte die Aktie von Sulzer zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,8 Prozent auf 185,00 CHF.
Um 12:28 Uhr wies die Sulzer-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 185,00 CHF nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 21'103 Punkten liegt. In der Spitze gewann die Sulzer-Aktie bis auf 186,40 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 183,20 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 6'405 Sulzer-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 05.11.2026 auf bis zu 188,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 1,62 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 18.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 128,80 CHF ab. Mit einem Abschlag von mindestens 30,38 Prozent könnte die Sulzer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Zuletzt erhielten Sulzer-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 4,75 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,60 CHF aus.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Sulzer-Aktie in Höhe von 9,98 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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Analysen zu Sulzer AG (N)
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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Sulzer am 11.11.2026
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