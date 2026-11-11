Sulzer Aktie News: Anleger schicken Sulzer am Mittag ins Plus

Um 12:28 Uhr wies die Sulzer-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 185,00 CHF nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 21'103 Punkten liegt. In der Spitze gewann die Sulzer-Aktie bis auf 186,40 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 183,20 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 6'405 Sulzer-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 05.11.2026 auf bis zu 188,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 1,62 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 18.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 128,80 CHF ab. Mit einem Abschlag von mindestens 30,38 Prozent könnte die Sulzer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Sulzer-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 4,75 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,60 CHF aus.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Sulzer-Aktie in Höhe von 9,98 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Sulzer-Aktie

Sulzer-Aktie fester: Strategischer Schulterschluss mit PDVSA - Modernisierung der Öl- und Gasinfrastruktur

Sulzer-Aktie fester: Auftragseingang nach neun Monaten etwas höher

Sulzer-Aktie gefragt: Auftrag für Polyolefin-Elastomeren-Produktionsanlage