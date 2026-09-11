Sulzer Aktie 3838891 / CH0038388911
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11.09.2026 09:29:00
Sulzer Aktie News: Sulzer verliert am Freitagvormittag
Die Aktie von Sulzer gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 2,0 Prozent auf 147,80 CHF.
Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 2,0 Prozent auf 147,80 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'463 Punkten steht. Die Sulzer-Aktie sank bis auf 147,80 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 149,10 CHF. Bisher wurden heute 4'738 Sulzer-Aktien gehandelt.
Bei 180,60 CHF markierte der Titel am 20.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 22,19 Prozent könnte die Sulzer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 16.10.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 121,60 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 17,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 4,75 CHF an Sulzer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,15 CHF.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 9,72 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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