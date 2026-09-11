Sulzer Aktie 3838891 / CH0038388911
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11.09.2026 16:29:00
Sulzer Aktie News: Sulzer am Freitagnachmittag im Minusbereich
Die Aktie von Sulzer gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Sulzer-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,6 Prozent auf 148,40 CHF.
Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,6 Prozent auf 148,40 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'483 Punkten realisiert. In der Spitze büsste die Sulzer-Aktie bis auf 147,70 CHF ein. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 149,10 CHF. Bisher wurden via SIX SX 14'662 Sulzer-Aktien gekauft oder verkauft.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (180,60 CHF) erklomm das Papier am 20.02.2026. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Sulzer-Aktie 21,70 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.10.2025 bei 121,60 CHF. Mit Abgaben von 18,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Zuletzt erhielten Sulzer-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 4,75 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,15 CHF aus.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 9,72 CHF je Sulzer-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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