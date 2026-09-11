Sulzer Aktie News: Sulzer gibt am Mittag nach

Der Sulzer-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 1,0 Prozent auf 149,30 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'519 Punkten realisiert. Die Sulzer-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 147,70 CHF ab. Bei 149,10 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 9'554 Sulzer-Aktien umgesetzt.

Am 20.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 180,60 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 20,96 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.10.2025 (121,60 CHF). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,55 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Sulzer-Aktionäre betrug im Jahr 2025 4,75 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,15 CHF belaufen.

Von Analysten wird erwartet, dass Sulzer im Jahr 2026 9,72 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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