Sulzer Aktie 3838891 / CH0038388911
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11.08.2026 09:29:00
Sulzer Aktie News: Sulzer reagiert am Dienstagvormittag positiv
Die Aktie von Sulzer gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Sulzer legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,2 Prozent auf 150,50 CHF.
Die Aktionäre schickten das Papier von Sulzer nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 0,2 Prozent auf 150,50 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'610 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die Sulzer-Aktie bei 150,70 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 149,20 CHF. Von der Sulzer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 333 Stück gehandelt.
Am 20.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 180,60 CHF an. 20,00 Prozent Plus fehlen der Sulzer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 16.10.2025 Kursverluste bis auf 121,60 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 19,20 Prozent könnte die Sulzer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Sulzer-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 4,75 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,15 CHF belaufen.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Sulzer-Gewinn in Höhe von 9,71 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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