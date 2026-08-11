Sulzer Aktie News: Sulzer am Dienstagnachmittag mit Aufschlag

Die Sulzer-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 1,8 Prozent im Plus bei 152,90 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'571 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die Sulzer-Aktie bei 152,90 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 149,20 CHF. Bisher wurden via SIX SX 3'896 Sulzer-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (180,60 CHF) erklomm das Papier am 20.02.2026. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Sulzer-Aktie mit einem Kursplus von 18,12 Prozent wieder erreichen. Bei 121,60 CHF erreichte der Anteilsschein am 16.10.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,47 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Sulzer seine Aktionäre 2025 mit 4,75 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,15 CHF je Aktie ausschütten.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Sulzer-Aktie in Höhe von 9,71 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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