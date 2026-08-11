Sulzer Aktie News: Sulzer tendiert am Mittag fester

Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,1 Prozent auf 150,40 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'535 Punkten notiert. Die Sulzer-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 150,90 CHF aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 149,20 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 2'436 Sulzer-Aktien den Besitzer.

Am 20.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 180,60 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,08 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 16.10.2025 Kursverluste bis auf 121,60 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Sulzer-Aktie 23,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Sulzer seine Aktionäre 2025 mit 4,75 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,15 CHF je Aktie ausschütten.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,71 CHF je Sulzer-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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