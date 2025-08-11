Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11'876 0.1%  SPI 16'578 0.1%  Dow 44'093 -0.2%  DAX 24'074 -0.4%  Euro 0.9429 0.2%  EStoxx50 5'335 -0.2%  Gold 3'348 -1.5%  Bitcoin 97'373 1.1%  Dollar 0.8131 0.6%  Öl 66.6 0.4% 
11.08.2025 16:29:00

Sulzer Aktie News: Sulzer am Montagnachmittag Verlust reich

Sulzer Aktie News: Sulzer am Montagnachmittag Verlust reich

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Sulzer. Die Sulzer-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 158,20 CHF abwärts.

Sulzer
157.84 CHF -0.33%
Kaufen Verkaufen

Die Sulzer-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr um 0,4 Prozent auf 158,20 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 16'585 Punkten realisiert. Die Sulzer-Aktie sank bis auf 157,00 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 159,40 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 7'650 Sulzer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.03.2025 bei 166,80 CHF. Derzeit notiert die Sulzer-Aktie damit 5,16 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 102,00 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 35,52 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Sulzer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,60 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Sulzer 4,25 CHF aus.

In der Sulzer-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 9,16 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Sulzer-Aktie

Sulzer-Aktie dreht deutlich ins Plus: Mehr Umsatz, aber weniger Aufträge

Sulzer-Aktie schwächelt: Sulzer expandiert in Argentinien

Sulzer-Aktie stabil: Sulzer erhält Grossauftrag von Kehrichtverwertung Zürcher Oberland

Leonteq CEO Christian Spieler: Strategie, Zahlen & Ausblick – exklusiv im BX Morningcall

Einmal pro Monat laden Investment-Stratege François Bloch und Börsen-Experte David Kunz spannende Persönlichkeiten aus der Finanzbranche zum Interview ein.

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Leonteq CEO Christian Spieler: Strategie, Zahlen & Ausblick – exklusiv im BX Morningcall

Inside Trading & Investment

13:26 Marktüberblick: Munich Re nach Zahlen unter Druck
12:11 UBS Logo UBS KeyInvest: Die Hoffnung lebt
08:59 SMI trotzt den Zoll-Problemen
08:40 Jemand muss raus – wer könnte den SMI® verlassen?
09.08.25 Logo WHS Nutzen Sie Ihre Optionen!
08.08.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 16.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Broadcom, Intel, Nvidia
07.08.25 Julius Bär: 10.10% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (60%) auf BNP Paribas SA, UBS Group AG, ING Groep NV
06.08.25 Leonteq CEO Christian Spieler: Strategie, Zahlen & Ausblick – exklusiv im BX Morningcall
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

