Sulzer Aktie News: Sulzer am Montagnachmittag Verlust reich

Die Sulzer-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr um 0,4 Prozent auf 158,20 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 16'585 Punkten realisiert. Die Sulzer-Aktie sank bis auf 157,00 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 159,40 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 7'650 Sulzer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.03.2025 bei 166,80 CHF. Derzeit notiert die Sulzer-Aktie damit 5,16 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 102,00 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 35,52 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Sulzer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,60 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Sulzer 4,25 CHF aus.

In der Sulzer-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 9,16 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

