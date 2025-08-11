|Kurse + Charts + Realtime
11.08.2025 16:29:00
Sulzer Aktie News: Sulzer am Montagnachmittag Verlust reich
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Sulzer. Die Sulzer-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 158,20 CHF abwärts.
Die Sulzer-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr um 0,4 Prozent auf 158,20 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 16'585 Punkten realisiert. Die Sulzer-Aktie sank bis auf 157,00 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 159,40 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 7'650 Sulzer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.03.2025 bei 166,80 CHF. Derzeit notiert die Sulzer-Aktie damit 5,16 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 102,00 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 35,52 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Experten gehen davon aus, dass Sulzer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,60 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Sulzer 4,25 CHF aus.
In der Sulzer-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 9,16 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Sulzer-Aktie
Sulzer-Aktie dreht deutlich ins Plus: Mehr Umsatz, aber weniger Aufträge
Sulzer-Aktie schwächelt: Sulzer expandiert in Argentinien
Sulzer-Aktie stabil: Sulzer erhält Grossauftrag von Kehrichtverwertung Zürcher Oberland
Nachrichten zu Sulzer AG (N)
|
16:29
|Sulzer Aktie News: Sulzer am Montagnachmittag Verlust reich (finanzen.ch)
|
09:29
|Sulzer Aktie News: Sulzer macht am Montagvormittag Boden gut (finanzen.ch)
|
07.08.25
|Sulzer Aktie News: Anleger schicken Sulzer am Mittag ins Plus (finanzen.ch)
|
06.08.25
|SPI-Titel Sulzer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sulzer-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
30.07.25
|SPI-Papier Sulzer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sulzer-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
24.07.25
|SPI-Handel aktuell: SPI beendet die Sitzung mit Verlusten (finanzen.ch)
|
24.07.25
|Handel in Zürich: SPI präsentiert sich am Nachmittag leichter (finanzen.ch)
|
24.07.25
|Sulzer-Aktie dreht deutlich ins Plus: Mehr Umsatz, aber weniger Aufträge (AWP)
Analysen zu Sulzer AG (N)
