Sulzer Aktie News: Sulzer mit Einbussen

Die Sulzer-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0.1 Prozent auf 92.60 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 16'015 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Sulzer-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 92.55 CHF aus. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 92.70 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 14'973 Sulzer-Aktien.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4.61 CHF je Sulzer-Aktie belaufen.

Die Sulzer AG ist eine weltweit tätige Industriegruppe. Kernkompetenzen sind Oberflächentechnologien und -services, Services und Reparaturen für thermische Turbomaschinen, Pumpen und zugehörige Services wie auch Komponenten und Services für Trennkolonnen und statisches Mischen. Des Weiteren bietet das Unternehmen Brennstoffzellensysteme für Einfamilienhäuser an.

