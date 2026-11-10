Sulzer Aktie News: Anleger schicken Sulzer am Vormittag ins Plus

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 183,50 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 21'158 Punkten steht. In der Spitze legte die Sulzer-Aktie bis auf 184,10 CHF zu. Bei 184,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 971 Sulzer-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (188,00 CHF) erklomm das Papier am 05.11.2026. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,45 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Sulzer-Aktie. Am 18.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 128,80 CHF. Der aktuelle Kurs der Sulzer-Aktie ist somit 29,81 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,60 CHF. Im Vorjahr hatte Sulzer 4,75 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 9,99 CHF je Sulzer-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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