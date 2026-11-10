|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
10.11.2026 16:29:00
Sulzer Aktie News: Sulzer wird am Dienstagnachmittag ausgebremst
Die Aktie von Sulzer gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Sulzer-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 182,30 CHF abwärts.
Das Papier von Sulzer gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 0,1 Prozent auf 182,30 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 21'142 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Sulzer-Aktie bis auf 181,50 CHF. Bei 184,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via SIX SX 3'685 Sulzer-Aktien den Besitzer.
Am 05.11.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 188,00 CHF. Derzeit notiert die Sulzer-Aktie damit 3,03 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 128,80 CHF fiel das Papier am 18.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,35 Prozent.
Zuletzt erhielten Sulzer-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 4,75 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,60 CHF aus.
In der Sulzer-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 9,99 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Sulzer-Aktie
Sulzer-Aktie fester: Strategischer Schulterschluss mit PDVSA - Modernisierung der Öl- und Gasinfrastruktur
Sulzer-Aktie fester: Auftragseingang nach neun Monaten etwas höher
Sulzer-Aktie gefragt: Auftrag für Polyolefin-Elastomeren-Produktionsanlage
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Lonza - Mit neuer Power zu alten Höhen
Lonza drückt aufs Tempo: Mit der Übernahme des US-Geschäfts von Merck treibt der Pharmazulieferer seinen strategischen Umbau voran. Auch an der Börse ist der Funke übergesprungen: Die 700-Franken-Marke rückt in greifbare Nähe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Sulzer AG (N)
|
16:29
|Sulzer Aktie News: Sulzer wird am Dienstagnachmittag ausgebremst (finanzen.ch)
|
09:29
|Sulzer Aktie News: Anleger schicken Sulzer am Vormittag ins Plus (finanzen.ch)
|
09.11.26
|Sulzer Aktie News: Sulzer präsentiert sich am Mittag fester (finanzen.ch)
|
04.11.26
|SPI-Titel Sulzer-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sulzer-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.ch)
|
28.10.26
|SPI-Titel Sulzer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sulzer-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
27.10.26
|Sulzer-Aktie fester: Strategischer Schulterschluss mit PDVSA - Modernisierung der Öl- und Gasinfrastruktur (AWP)
|
21.10.26
|SPI-Titel Sulzer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sulzer-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
Analysen zu Sulzer AG (N)
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI schliesst fester - Allzeithoch bleibt in Reichweite -- DAX endet im Plus -- Wall Street geht schwach in den Feierabend -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag stärker. Der deutsche Leitindex verbuchte ebenfalls Gewinne. Die US-Börsen zeigten sich am Dienstag verunsichert. Die Erholung an den Börsen in Fernost hat sich am Dienstag fortgesetzt.