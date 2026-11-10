Sulzer Aktie News: Sulzer wird am Dienstagnachmittag ausgebremst

Das Papier von Sulzer gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 0,1 Prozent auf 182,30 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 21'142 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Sulzer-Aktie bis auf 181,50 CHF. Bei 184,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via SIX SX 3'685 Sulzer-Aktien den Besitzer.

Am 05.11.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 188,00 CHF. Derzeit notiert die Sulzer-Aktie damit 3,03 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 128,80 CHF fiel das Papier am 18.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,35 Prozent.

Zuletzt erhielten Sulzer-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 4,75 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,60 CHF aus.

In der Sulzer-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 9,99 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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