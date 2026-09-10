Sulzer Aktie News: Sulzer tendiert am Vormittag nahe Vortagesschluss

Anleger zeigten sich um 09:28 Uhr bei der Sulzer-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im SIX SX-Handel nahezu unverändert bei 157,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SPI, der aktuell bei 19'553 Punkten steht. Bei 157,90 CHF markierte die Sulzer-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Das Tagestief markierte die Sulzer-Aktie bei 157,00 CHF. Mit einem Wert von 157,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 438 Sulzer-Aktien den Besitzer.

Am 20.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 180,60 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,03 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 121,60 CHF fiel das Papier am 16.10.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Sulzer-Aktie damit 29,11 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Sulzer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,15 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Sulzer 4,75 CHF aus.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Sulzer-Aktie in Höhe von 9,72 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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