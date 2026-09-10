Sulzer Aktie 3838891 / CH0038388911
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10.09.2026 16:29:00
Sulzer Aktie News: Sulzer am Donnerstagnachmittag mit Einbussen
Die Aktie von Sulzer gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Sulzer-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 2,8 Prozent auf 152,60 CHF.
Die Sulzer-Aktie gab im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr um 2,8 Prozent auf 152,60 CHF nach. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'435 Punkten notiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Sulzer-Aktie bis auf 152,20 CHF. Bei 157,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 7'889 Sulzer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei 180,60 CHF erreichte der Titel am 20.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 18,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 16.10.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 121,60 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Sulzer-Aktie mit einem Verlust von 20,31 Prozent wieder erreichen.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,15 CHF. Im Vorjahr hatte Sulzer 4,75 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,72 CHF je Sulzer-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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