Sulzer Aktie 3838891 / CH0038388911
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10.09.2026 12:29:00
Sulzer Aktie News: Sulzer am Mittag nahezu unverändert
Die Aktie von Sulzer zeigt sich am Donnerstagmittag ohne grosse Bewegung. Mit einem Kurs von 156,90 CHF zeigte sich die Sulzer-Aktie im SIX SX-Handel zuletzt kaum verändert.
Kaum Ausschläge verzeichnete die Sulzer-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte um 12:28 Uhr bei 156,90 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SPI, der zurzeit bei 19'506 Punkten liegt. Die Sulzer-Aktie legte bis auf 157,90 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Sulzer-Aktie bisher bei 155,80 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 157,00 CHF. Der Tagesumsatz der Sulzer-Aktie belief sich zuletzt auf 1'962 Aktien.
Bei einem Wert von 180,60 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.02.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,11 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 121,60 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (16.10.2025). Der aktuelle Kurs der Sulzer-Aktie ist somit 22,50 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 4,75 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,15 CHF.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 9,72 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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