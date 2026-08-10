Sulzer Aktie 3838891 / CH0038388911
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10.08.2026 09:29:00
Sulzer Aktie News: Sulzer am Montagvormittag leichter
Die Aktie von Sulzer gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Sulzer-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 151,00 CHF abwärts.
Der Sulzer-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 151,00 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'537 Punkten realisiert. Die Sulzer-Aktie sank bis auf 151,00 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 151,20 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 595 Sulzer-Aktien den Besitzer.
Am 20.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 180,60 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Sulzer-Aktie damit 16,39 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 121,60 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (16.10.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Sulzer-Aktie derzeit noch 19,47 Prozent Luft nach unten.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,15 CHF, nach 4,75 CHF im Jahr 2025.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 9,71 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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