Sulzer Aktie News: Sulzer am Montagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Sulzer-Aktie notierte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 150,30 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'505 Punkten notiert. Zwischenzeitlich weitete die Sulzer-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 149,50 CHF aus. Den Handelstag beging das Papier bei 151,20 CHF. Der Tagesumsatz der Sulzer-Aktie belief sich zuletzt auf 2'816 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.02.2026 bei 180,60 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,16 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.10.2025 bei 121,60 CHF. Mit Abgaben von 19,10 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Sulzer seine Aktionäre 2025 mit 4,75 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,15 CHF je Aktie ausschütten.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 9,71 CHF je Sulzer-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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