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09.11.2026 09:29:00
Sulzer Aktie News: Sulzer zieht am Montagvormittag an
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Sulzer. Das Papier von Sulzer konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,5 Prozent auf 179,50 CHF.
Im SIX SX-Handel gewannen die Sulzer-Papiere um 09:28 Uhr 0,5 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'813 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Sulzer-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 179,90 CHF aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 179,30 CHF. Von der Sulzer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'088 Stück gehandelt.
Am 05.11.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 188,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 4,74 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 127,80 CHF erreichte der Anteilsschein am 07.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Sulzer-Aktie mit einem Verlust von 28,80 Prozent wieder erreichen.
Nachdem Sulzer seine Aktionäre 2025 mit 4,75 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,60 CHF je Aktie ausschütten.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Sulzer einen Gewinn von 9,99 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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