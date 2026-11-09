Sulzer Aktie News: Sulzer gewinnt am Montagnachmittag an Boden

Die Sulzer-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 2,2 Prozent im Plus bei 182,60 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'992 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die Sulzer-Aktie sogar auf 182,80 CHF. Bei 179,30 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Bisher wurden via SIX SX 4'372 Sulzer-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (188,00 CHF) erklomm das Papier am 05.11.2026. Derzeit notiert die Sulzer-Aktie damit 2,87 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 127,80 CHF fiel das Papier am 07.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,01 Prozent.

Nachdem Sulzer seine Aktionäre 2025 mit 4,75 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,60 CHF je Aktie ausschütten.

Den erwarteten Gewinn je Sulzer-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 9,99 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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