Sulzer Aktie News: Sulzer präsentiert sich am Mittag fester

Die Sulzer-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 1,5 Prozent auf 181,20 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'933 Punkten liegt. Bei 181,40 CHF erreichte die Sulzer-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 179,30 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 2'116 Sulzer-Aktien den Besitzer.

Am 05.11.2026 markierte das Papier bei 188,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Sulzer-Aktie 3,75 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 127,80 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.11.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Sulzer-Aktie derzeit noch 29,47 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Sulzer seine Aktionäre 2025 mit 4,75 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,60 CHF je Aktie ausschütten.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,99 CHF je Sulzer-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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