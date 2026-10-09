Sulzer Aktie News: Sulzer präsentiert sich am Vormittag fester

Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von Sulzer zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,8 Prozent auf 154,80 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'526 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze gewann die Sulzer-Aktie bis auf 155,40 CHF. Bei 155,40 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 304 Sulzer-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 180,60 CHF erreichte der Titel am 20.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 16,67 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.10.2025 (121,60 CHF). Abschläge von 21,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Sulzer-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 4,75 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,15 CHF aus.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 9,84 CHF je Aktie in den Sulzer-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Sulzer-Aktie

Sulzer-Aktie gefragt: Auftrag für Polyolefin-Elastomeren-Produktionsanlage

Sulzer-Aktie nahezu unverändert: CEO sieht mittelfristigen Rückenwind durch Nahost-Lage

Accelleron-Aktie steigt: Neuer Service-Chef kommt von Sulzer