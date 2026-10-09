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09.10.2026 16:29:00

Sulzer Aktie News: Sulzer tendiert am Nachmittag nordwärts

Sulzer Aktie News: Sulzer tendiert am Nachmittag nordwärts

Die Aktie von Sulzer gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Sulzer-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,2 Prozent auf 158,40 CHF.

Sulzer
159.98 CHF 3.83%
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Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 3,2 Prozent auf 158,40 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'557 Punkten liegt. Die Sulzer-Aktie zog in der Spitze bis auf 158,90 CHF an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 155,40 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 7'149 Sulzer-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (180,60 CHF) erklomm das Papier am 20.02.2026. Das 52-Wochen-Hoch liegt 14,02 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Sulzer-Aktie. Bei 121,60 CHF fiel das Papier am 16.10.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Sulzer-Aktie damit 30,26 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Sulzer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,15 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Sulzer 4,75 CHF aus.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 9,84 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Short 14’649.63 13.92 STVB4U
Short 15’187.35 8.97 SXB6GU
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Long 12’940.53 13.77 SRDBIU
Long 12’393.34 8.91 S6IBVU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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Sulzer am 09.10.2026

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