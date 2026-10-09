Sulzer Aktie News: Sulzer präsentiert sich am Freitagmittag stärker

Die Sulzer-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 3,2 Prozent im Plus bei 158,40 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'506 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die Sulzer-Aktie bis auf 158,60 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 155,40 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 4'923 Sulzer-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 180,60 CHF. Dieser Kurs wurde am 20.02.2026 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,02 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.10.2025 bei 121,60 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Sulzer-Aktie 23,23 Prozent sinken.

Sulzer-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 4,75 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,15 CHF belaufen.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Sulzer ein EPS in Höhe von 9,84 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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