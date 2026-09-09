Sulzer Aktie News: Sulzer gibt am Mittwochvormittag ab

Das Papier von Sulzer gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 1,5 Prozent auf 160,10 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'735 Punkten realisiert. Im Tief verlor die Sulzer-Aktie bis auf 159,10 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 160,00 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 7'205 Sulzer-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.02.2026 bei 180,60 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Sulzer-Aktie mit einem Kursplus von 12,80 Prozent wieder erreichen. Bei 121,60 CHF erreichte der Anteilsschein am 16.10.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,05 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Sulzer-Aktie.

Zuletzt erhielten Sulzer-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 4,75 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,15 CHF aus.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 9,72 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Sulzer-Aktie

Accelleron-Aktie steigt: Neuer Service-Chef kommt von Sulzer

Sulzer-Aktie auf grünem Terrain: Auftragsbestand sinkt - Marge dennoch verbessert

Sulzer erhält Auftrag von Vitol - Aktie im Minus