Sulzer Aktie News: Sulzer am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Um 16:28 Uhr fiel die Sulzer-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 3,1 Prozent auf 157,40 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'585 Punkten realisiert. Der Kurs der Sulzer-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 157,30 CHF nach. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 160,00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 14'697 Sulzer-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 20.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 180,60 CHF an. Mit einem Zuwachs von 14,74 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.10.2025 (121,60 CHF). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Sulzer-Aktie derzeit noch 22,74 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Sulzer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,15 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Sulzer 4,75 CHF aus.

Experten taxieren den Sulzer-Gewinn für das Jahr 2026 auf 9,72 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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