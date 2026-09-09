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09.09.2026 12:29:00

Sulzer Aktie News: Sulzer am Mittwochmittag mit Kurseinbussen

Sulzer Aktie News: Sulzer am Mittwochmittag mit Kurseinbussen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Sulzer. Die Sulzer-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 2,4 Prozent im Minus bei 158,60 CHF.

Sulzer
157.79 CHF -2.76%
Kaufen Verkaufen

Die Sulzer-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 2,4 Prozent auf 158,60 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'674 Punkten realisiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Sulzer-Aktie bis auf 158,50 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 160,00 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 12'427 Sulzer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 180,60 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.02.2026). 13,87 Prozent Plus fehlen der Sulzer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 16.10.2025 Kursverluste bis auf 121,60 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 23,33 Prozent würde die Sulzer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Sulzer-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 4,75 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,15 CHF aus.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 9,72 CHF je Aktie in den Sulzer-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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