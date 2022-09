Sulzer Aktie News: Sulzer gewinnt am an Fahrt

Das Papier von Sulzer legte um 12:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,9 Prozent auf 57,40 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 13'977 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Sulzer-Aktie bei 57,60 CHF. Bei 57,15 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 1'672 Sulzer-Aktien umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 26.10.2022 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz am 25.10.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Sulzer einen Gewinn von 4,88 CHF je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch