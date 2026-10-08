Sulzer Aktie News: Sulzer büsst am Vormittag ein

Der Sulzer-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 1,5 Prozent auf 154,40 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'360 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Sulzer-Aktie bei 153,80 CHF. Bei 155,60 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Sulzer-Aktien beläuft sich auf 747 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.02.2026 bei 180,60 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 16,97 Prozent über dem aktuellen Kurs der Sulzer-Aktie. Am 16.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 121,60 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Sulzer-Aktie mit einem Verlust von 21,24 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Sulzer seine Aktionäre 2025 mit 4,75 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,15 CHF je Aktie ausschütten.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Sulzer ein EPS in Höhe von 9,81 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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