Sulzer Aktie 3838891 / CH0038388911
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08.10.2026 16:29:00
Sulzer Aktie News: Sulzer tendiert am Nachmittag schwächer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Sulzer. Zuletzt ging es für die Sulzer-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 155,10 CHF.
Die Sulzer-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr um 1,1 Prozent auf 155,10 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'436 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Sulzer-Aktie bei 152,40 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 155,60 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 9'075 Sulzer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 20.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 180,60 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 16,44 Prozent über dem aktuellen Kurs der Sulzer-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.10.2025 (121,60 CHF). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,60 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,15 CHF. Im Vorjahr hatte Sulzer 4,75 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Sulzer ein EPS in Höhe von 9,81 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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Sulzer am 08.10.2026
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