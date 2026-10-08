Sulzer Aktie News: Sulzer am Donnerstagmittag mit Einbussen

Die Aktionäre schickten das Papier von Sulzer nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 1,8 Prozent auf 153,90 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'381 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Sulzer-Aktie ging bis auf 152,90 CHF. Mit einem Wert von 155,60 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 4'621 Sulzer-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 180,60 CHF erreichte der Titel am 20.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 17,35 Prozent über dem aktuellen Kurs der Sulzer-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.10.2025 bei 121,60 CHF. Der aktuelle Kurs der Sulzer-Aktie ist somit 20,99 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,15 CHF. Im Vorjahr erhielten Sulzer-Aktionäre 4,75 CHF je Wertpapier.

Von Analysten wird erwartet, dass Sulzer im Jahr 2026 9,81 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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