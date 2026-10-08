Sulzer Aktie 3838891 / CH0038388911
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08.10.2026 12:29:00
Sulzer Aktie News: Sulzer am Donnerstagmittag mit Einbussen
Die Aktie von Sulzer gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Sulzer-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 1,8 Prozent auf 153,90 CHF abwärts.
Die Aktionäre schickten das Papier von Sulzer nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 1,8 Prozent auf 153,90 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'381 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Sulzer-Aktie ging bis auf 152,90 CHF. Mit einem Wert von 155,60 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 4'621 Sulzer-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 180,60 CHF erreichte der Titel am 20.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 17,35 Prozent über dem aktuellen Kurs der Sulzer-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.10.2025 bei 121,60 CHF. Der aktuelle Kurs der Sulzer-Aktie ist somit 20,99 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,15 CHF. Im Vorjahr erhielten Sulzer-Aktionäre 4,75 CHF je Wertpapier.
Von Analysten wird erwartet, dass Sulzer im Jahr 2026 9,81 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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