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Sulzer Aktie 3838891 / CH0038388911

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08.09.2026 09:29:00

Sulzer Aktie News: Sulzer am Dienstagvormittag mit Kursabschlägen

Sulzer Aktie News: Sulzer am Dienstagvormittag mit Kursabschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Sulzer. Die Sulzer-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 159,50 CHF.

Sulzer
158.77 CHF 1.93%
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Die Sulzer-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 159,50 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'911 Punkten notiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Sulzer-Aktie bis auf 159,50 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 160,00 CHF. Bisher wurden heute 546 Sulzer-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 180,60 CHF. Dieser Kurs wurde am 20.02.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Sulzer-Aktie derzeit noch 13,23 Prozent Luft nach oben. Am 16.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 121,60 CHF ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,76 Prozent.

Nachdem Sulzer seine Aktionäre 2025 mit 4,75 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,15 CHF je Aktie ausschütten.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Sulzer-Gewinn in Höhe von 9,72 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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