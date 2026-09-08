Sulzer Aktie News: Sulzer am Dienstagnachmittag mit Kursplus

Das Papier von Sulzer konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,5 Prozent auf 161,70 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'839 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die Sulzer-Aktie sogar auf 162,50 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 160,00 CHF. Der Tagesumsatz der Sulzer-Aktie belief sich zuletzt auf 13'500 Aktien.

Am 20.02.2026 markierte das Papier bei 180,60 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,69 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Sulzer-Aktie. Am 16.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 121,60 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Sulzer-Aktie derzeit noch 24,80 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 4,75 CHF an Sulzer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,15 CHF.

Experten taxieren den Sulzer-Gewinn für das Jahr 2026 auf 9,72 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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