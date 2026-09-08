Sulzer Aktie 3838891 / CH0038388911
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08.09.2026 12:29:00
Sulzer Aktie News: Sulzer am Mittag mit grünen Vorzeichen
Die Aktie von Sulzer gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Sulzer-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 161,50 CHF.
Die Sulzer-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 161,50 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'885 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Sulzer-Aktie bisher bei 161,50 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 160,00 CHF. Von der Sulzer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3'779 Stück gehandelt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (180,60 CHF) erklomm das Papier am 20.02.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,83 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 121,60 CHF ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,71 Prozent.
Zuletzt erhielten Sulzer-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 4,75 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,15 CHF aus.
Den erwarteten Gewinn je Sulzer-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 9,72 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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