Sulzer Aktie 3838891 / CH0038388911
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07.10.2026 09:29:00
Sulzer Aktie News: Sulzer am Mittwochvormittag mit negativen Vorzeichen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Sulzer. Die Sulzer-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 157,80 CHF.
Um 09:28 Uhr rutschte die Sulzer-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 1,3 Prozent auf 157,80 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'529 Punkten liegt. Bei 157,70 CHF markierte die Sulzer-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 157,70 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 758 Sulzer-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.02.2026 bei 180,60 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 14,45 Prozent über dem aktuellen Kurs der Sulzer-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 121,60 CHF ab. Der aktuelle Kurs der Sulzer-Aktie ist somit 22,94 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nach 4,75 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,15 CHF je Sulzer-Aktie.
Den erwarteten Gewinn je Sulzer-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 9,81 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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