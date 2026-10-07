Sulzer Aktie News: Sulzer am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Um 16:28 Uhr rutschte die Sulzer-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 1,9 Prozent auf 156,80 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'504 Punkten notiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Sulzer-Aktie bis auf 156,80 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 157,70 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 9'260 Sulzer-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.02.2026 bei 180,60 CHF. Derzeit notiert die Sulzer-Aktie damit 13,18 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.10.2025 bei 121,60 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,45 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,15 CHF. Im Vorjahr hatte Sulzer 4,75 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 9,81 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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