Sulzer Aktie News: Sulzer verbilligt sich am Mittag

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 158,60 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'517 Punkten liegt. Das Tagestief markierte die Sulzer-Aktie bei 157,70 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 157,70 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 1'799 Sulzer-Aktien den Besitzer.

Am 20.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 180,60 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 13,87 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.10.2025 bei 121,60 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Sulzer-Aktie 23,33 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Sulzer-Aktionäre betrug im Jahr 2025 4,75 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,15 CHF belaufen.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,81 CHF je Sulzer-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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