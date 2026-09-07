Sulzer Aktie 3838891 / CH0038388911
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07.09.2026 09:29:00
Sulzer Aktie News: Sulzer am Vormittag stabil
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Sulzer. Die Sulzer-Aktie kam im SIX SX-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 158,30 CHF.
Anleger zeigten sich um 09:28 Uhr bei der Sulzer-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im SIX SX-Handel nahezu unverändert bei 158,30 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 20'006 Punkten tendiert. In der Spitze legte die Sulzer-Aktie bis auf 158,30 CHF zu. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Sulzer-Aktie bisher bei 157,70 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 157,70 CHF. Bisher wurden heute 786 Sulzer-Aktien gehandelt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 180,60 CHF. Dieser Kurs wurde am 20.02.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 14,09 Prozent könnte die Sulzer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 16.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 121,60 CHF ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Sulzer-Aktie derzeit noch 23,18 Prozent Luft nach unten.
Sulzer-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 4,75 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,15 CHF belaufen.
Den erwarteten Gewinn je Sulzer-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 9,72 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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